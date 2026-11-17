Ataque homofóbico en 28 de Noviembre: lo insultaron por usar pollera e intentaron golpearlo

Lucas Minini, creador de contenido de 28 de Noviembre, denunció que fue víctima de un episodio de violencia y discriminación durante la madrugada del fin de semana, cuando salió a bailar con amigos.

Según relató en un video publicado en sus redes sociales, un hombre comenzó a burlarse de su vestimenta y luego intensificó los insultos por llevar puesta una pollera.

La situación escaló cuando el agresor habría intentado golpearlo en la cabeza con una botella de cerveza. Un amigo de Lucas logró intervenir y apartar el envase para evitar que lo lastimara.

El joven también cuestionó que el personal del establecimiento no haya intervenido para retirar al hombre y pidió a los responsables de los locales nocturnos que actúen ante situaciones de violencia y discriminación.

Lejos de dejarse intimidar, Minini dejó un mensaje contundente: “Voy a seguir saliendo en pollera acá, en la China y en lo de tu abuela”.

El episodio ocurrió días después de las movilizaciones por el orgullo LGBT+ y volvió a poner en debate la discriminación y la violencia por la expresión de género.