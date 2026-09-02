Atención conductores: Vialidad Provincial despliega operativos en tramos clave de Santa Cruz

Vialidad Provincial se encuentra realizando trabajos de mantenimiento preventivo y puesta al día en las rutas de la provincia de Santa Cruz en el marco del Plan Invernal. Las tareas incluyen la aplicación de líquido antihielo y la distribución de sal en corredores clave.

Los operativos se desarrollan puntualmente sobre la Ruta Provincial Nº 5, en el tramo que une Güer Aike con La Esperanza, y sobre la Ruta Nacional Nº 40, en el tramo Julia Dufour – Turbio Viejo. Según se detalló en la lectura de la información, “el objetivo de esta acción es prevenir la formación de hielo, mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial para todos los usuarios”.

Frente a las condiciones meteorológicas generadas por la escarcha y las secuelas de las últimas semanas de la temporada invernal, desde el organismo “solicitaron que los conductores reduzcan la velocidad y circulen con extrema precaución” para garantizar una circulación segura por la zona.