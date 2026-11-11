Atentado contra El Caletense: 15 balazos y repudio de ADEPA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresó su más enérgico repudio y preocupación ante el grave atentado perpetrado contra las instalaciones de la emisora FM El Caletense y el medio digital El Caletense, ubicado en la ciudad de Caleta Olivia. Según las pericias policiales y testimonios recabados, el edificio fue blanco de una ráfaga de disparos que dejó al menos 15 impactos de armas de fuego en el frente, aperturas y dependencias internas de la redacción y los estudios de transmisión. El hecho obligó a la suspensión total de la programación habitual del medio periodístico. El propietario y periodista de la emisora, Emir Silva, así como todo el equipo técnico y periodístico, recibieron el acompañamiento de ADEPA, entidad que exigió a las autoridades provinciales, a las fuerzas de seguridad y al juzgado interviniente la máxima celeridad, rigor y eficacia para identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales. En el análisis del programa, se remarcó la gravedad del suceso recordando antecedentes violentos en la localidad, como el ataque a balazos sufrido por la camioneta del intendente de Caleta Olivia, señalando que “hay que ponerle nombre y apellido a las mafias, porque si vos no le ponés nombre y apellido solamente te quedas con las consecuencias” y advirtiendo que “evidentemente detrás hay algo, mensajes mafiosos que hay que empezar a ponerle en la justicia” para evitar que este tipo de hechos se vuelvan habituales.