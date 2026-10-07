Avanza el pliego del juez Albarracín para ocupar el cargo de camarista

En una sesión clave de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, avanzó por cinco votos contra cuatro el despacho del pliego del juez de Instrucción de El Calafate, Carlos Albarracín, quedando habilitado para ser tratado en el recinto en la sesión ordinaria del próximo 22 de octubre. La iniciativa propone la elevación de Albarracín al cargo de camarista en la Cámara de Apelaciones de Río Gallegos. Este avance se produce luego de que la misma postulación, enviada por el gobernador Claudio Vidal, fuera previamente rechazada en el recinto en la sesión del pasado 10 de septiembre. El reingreso del expediente impulsado por el Poder Ejecutivo generó discrepancias en el ámbito legislativo: mientras que desde el oficialismo argumentan que no existe ninguna norma o impedimento constitucional que impida volver a tratar un pliego rechazado sosteniendo que “no hay nada que no va en contra de ninguna norma que se vuelva a tratar otra vez”, desde la oposición remarcaron que “ya no se puede volver a tratar otra vez el pliego porque fue rechazado y que tienen que mandar otro el gobernador Claudio Vidal”. El dato político más destacado de la votación en comisión fue el cambio de postura del diputado Mario Pierini, quien pese a integrar un bloque de tres legisladores junto a Javier Jara y Alfaro tras alejarse del oficialismo, había votado en contra en la sesión de septiembre pero esta vez “votó a favor de que se vuelva a tratar” la propuesta, siendo “el único voto que fue distinto” respecto a la votación anterior. Este escenario abre interrogantes respecto a las posibles negociaciones políticas y la postura definitiva que tomarán los legisladores en el recinto, ya que de cara a la sesión del 22 de octubre se señala que “si cambian los votos de algún legislador o de más de un legislador sea a favor o en contra va a generar siempre obviamente alguna especulación y algún comentario respecto de por qué cambió el voto”.