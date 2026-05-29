Avanzan las obras en el edificio central del Consejo Provincial de Educación en Río Gallegos

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, recorrió y supervisó los avances en el edificio central ubicado en Perito Moreno entre Alfonsín y Urquiza, donde funcionan distintas direcciones provinciales y generales del organismo. El espacio concentra a alrededor de 125 trabajadores del sistema educativo, por lo que la intervención apunta a mejorar de forma integral las condiciones laborales y operativas.

Según detalló Rasgido, el inmueble se encontraba en estado crítico al inicio de las obras, sin calefacción y con graves deficiencias en instalaciones sanitarias, filtraciones y problemas estructurales. Actualmente ya se completó la primera etapa de reparación eléctrica y avanza la incorporación de un nuevo sistema de calefacción, con la proyección de reabrir el edificio en aproximadamente 10 días una vez finalizadas las certificaciones correspondientes.