Baby Etchecopar y sus críticas en los Martín Fierro de Cable

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El conductor habló con La Opinión Austral durante la cobertura especial de los premios, donde está nominado por su programa Basta Baby.

Contó que fue operado 24 horas antes de la ceremonia y cuestionó la presencia de una carpa VIP durante la misa del papa León XIV. También opinó sobre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Que se vayan y no vuelvan nunca más a la televisión”.

La Opinión Austral realiza una cobertura exclusiva con los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.