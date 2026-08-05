BAE Negocios cumple 29 años: los desafíos del periodismo y los análisis de la economía argentina

La directora periodística de BAE Negocios, Gabriela Granata, habló con LU12 AM680 en el 29° aniversario del medio y reflexionó sobre los desafíos actuales del periodismo, el impacto de la tecnología en la información y la situación económica que atraviesa la Argentina.

Durante la entrevista destacó el crecimiento del diario como un medio especializado en economía y política, con el objetivo de acercar temas complejos a un público amplio. “Tenemos mucho contenido especializado, pero en un lenguaje que es accesible para quienes no están especializados”, explicó.

Granata también analizó el contexto informativo actual y sostuvo que uno de los principales retos es diferenciar la información confiable en un escenario de sobreabundancia de contenidos. “La tecnología nos ayuda, nos asiste y nos permite distribuir información rápido, pero también hay una sobreabundancia de información y defectos informativos”, señaló.

Además, remarcó la importancia de los medios locales para visibilizar problemáticas de cada región y explicó que el periodismo debe mantener “el espíritu crítico” para verificar y contextualizar la información.

Consultada sobre la situación económica del país, expresó su preocupación por el creciente endeudamiento de las familias. “La gente no alcanza la plata”, afirmó, y advirtió que muchas personas “siguen pagando deudas y no pueden salir adelante”. También señaló que la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de la morosidad y la necesidad de contar con más de un empleo forman parte de los principales desafíos económicos actuales.