Bajo Cero: cómo Noem pasó de hacer covers a los 12 años a liderar su propio festival

Entrevista en el programa Desorden en la mesa con Naiara Poblete, conocida artísticamente como Noem, cantante, compositora y creadora de contenido de Río Gallegos. Durante el reporte, la artista urbana repasó sus inicios independientes a los 12 años, su participación en el ciclo audiovisual “Conexión Sonora” de la Secretaría de Estado de Cultura interpretando el Himno Nacional, su experiencia teloneando a Cazzu en 2018 y su presentación en el escenario del aniversario de la ciudad.

En el marco de la charla, Noem adelantó los detalles de la sexta edición de “Bajo Cero”, evento de autogestión destinado a difundir el género urbano y a brindar escenario a músicos de la provincia: “lo que es acá en la ciudad de Río Gallegos el arte local por ahí no hay tantas oportunidades (…) no hay tantos escenarios en los que te convoquen (…) si nadie lo hace lo voy a hacer yo”. La jornada reunirá a más de diez artistas provinciales —incluyendo convocados de El Calafate y Río Turbio— en Néstor Kirchner 1428. Finalmente, la cantante anunció la próxima salida de su álbum de reguetón, del cual ya se encuentran disponibles tres adelantos en su canal de YouTube.