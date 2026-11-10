Balearon la radio El Caletense en Caleta Olivia

La radio El Caletense 98.5 MHz fue atacada a balazos durante la madrugada de este martes. Según la información difundida, se habrían efectuado más de 12 disparos contra las instalaciones. La Policía trabaja en el lugar.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, manifestó su solidaridad con Emir Silva y todo el equipo del medio, y calificó lo ocurrido como “un hecho de extrema gravedad”.

“En Santa Cruz no podemos permitir que la violencia y la intimidación amenacen el trabajo de quienes informan. La libertad de expresión es un derecho que debemos defender siempre”, expresó el mandatario.

Vidal pidió que el ataque sea esclarecido y que los responsables respondan ante la Justicia. En tanto, la programación de la radio quedó suspendida hasta nuevo aviso.