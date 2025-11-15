Basanta absuelto: volvió al Tribunal Superior de Justicia y cuestionó la crisis institucional

Fernando Basanta recuperó su cargo tras ser absuelto en el juicio político y aseguró que se sometió al proceso “por respeto a las instituciones”, pese a que le recomendaron judicializarlo.

El vocal del Tribunal Superior de Justicia afirmó que el juicio político fue “una barbaridad”, pero aun así eligió transitarlo paso por paso. Reiteró que la división de poderes “no se negocia” y que la Legislatura no puede reemplazar el rol de los jueces.

Basanta fue categórico sobre la ampliación del TSJ: “Somos cinco vocales, no nueve”, recordó, apoyándose en la cautelar vigente que mantiene suspendida la ley 3.949.

También respondió a críticas de diputadas oficialistas y remarcó que el Poder Judicial “no está para pelear con nadie”. Señaló que durante su paso por el Ejecutivo siempre acataron las cautelares: “Nunca se nos ocurrió no acatar una orden judicial”.

Basanta cuestionó además la reducción del presupuesto judicial: “Si votás un presupuesto con 30% menos, es lógico que haya dificultades”. Dijo que los trabajadores “se rompen el alma” para sostener el servicio de Justicia.

Tras un mes de suspensión, adelantó que retomará expedientes clave, entre ellos la causa por la ampliación del TSJ, señalando que la prioridad es resolver los problemas de la ciudadanía.