Batacazo en el US Open: Mariano Navone eliminó a Novak Djokovic en cinco sets

En comunicación con Lu12, el especialista en tenis y colaborador Pablo Silva analizó el histórico triunfo del tenista argentino Mariano Navone frente a Novak Djokovic en la segunda ronda del US Open.

El deportista nacido en 9 de Julio, de 25 años y profesional desde 2019, se impuso en un partido de cinco sets con parciales de 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6. Durante el análisis, Silva remarcó la preparación del jugador bajo el entrenamiento de “Luli” Mancini y destacó sus virtudes físicas dentro de la cancha: “es un guerrero, un luchador, sobresale fundamentalmente por su gran estado físico”.

Asimismo, el especialista repasó el panorama de la delegación argentina en el último Grand Slam de la temporada, confirmando la participación de cinco tenistas nacionales, entre ellos Tommy Etcheverry —quien avanzó de ronda tras ganar su encuentro en tres sets—, además de los hermanos Cerúndolo, Sebastián Báez y Francisco Comesaña.

Por último, Silva evaluó el presente y el potencial técnico de Francisco Cerúndolo respecto a su continuidad en el certamen, señalando la incidencia del factor mental en su rendimiento deportivo.