Batalla campal a la salida de un reconocido boliche de Río Gallegos

En la madrugada del domingo, la esquina de 9 de Julio y Alberdi volvió a ser escenario de violencia nocturna. Un grupo de jóvenes protagonizó una brutal pelea que quedó registrada en video y se viralizó en la ciudad.

En las imágenes se observa a cinco mujeres golpeándose y forcejeando, incluso con intentos de agresión en el suelo. Dos hombres también estuvieron a punto de pelear.

No es la primera vez que este cruce céntrico reúne escenas de descontrol: en junio pasado, un hombre terminó inconsciente tras recibir un fuerte golpe en medio de otra riña.