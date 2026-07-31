Belén Elmiger defendió el pedido de financiamiento y pidió apoyo para obras en Santa Cruz

La ministra de Gobierno de Santa Cruz, Belén Elmiger, habló sobre la reunión ampliada de gabinete con intendentes y comisionados de fomento, la búsqueda de financiamiento para la provincia y la necesidad de avanzar con obras de infraestructura consideradas estratégicas.

Durante la entrevista explicó que el Ministerio de Economía trabaja en la obtención de crédito autorizado por la Ley de Presupuesto para afrontar el déficit provincial y diferenció ese financiamiento del proyecto de hasta 600 millones de dólares destinado exclusivamente a obras.

“Hoy la decisión del desarrollo de la provincia de Santa Cruz está en manos de los diputados”, sostuvo la funcionaria, al defender el proyecto de financiamiento que continúa en tratamiento legislativo.

Además, se refirió a la situación de las cajas provinciales y las reuniones con los municipios para regularizar los aportes a la Caja de Servicios Sociales. “No es justo que en el recibo de los municipales aparezca la deducción y no tengan obra social”, afirmó.

Elmiger también destacó las inversiones en infraestructura escolar, aseguró que el Gobierno está “ocupado, no preocupado” por la situación económica y se refirió al conflicto con la Policía, Bomberos y el Servicio Penitenciario: “El diálogo estuvo abierto desde el día uno” y consideró que el conflicto “había pasado de ser salarial a ser una cuestión mucho más política”.