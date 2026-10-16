Big One habló con La Opinión Austral tras ganar un Martín Fierro

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El productor musical necochense Big One (Ismael Real) se consagró ganador del premio al Mejor Productor Musical en la primera edición de los Martín Fierro de la Música. En diálogo con LOA, remarcó: “Me encanto recibir un premio y que premien a artistas de diferentes géneros”.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la ceremonia, con la presencia de los cronistas @_ferzabala y @cami_fp, para acercar todos los detalles de una noche dedicada a reconocer a las figuras de la música.