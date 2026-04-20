BOCA GANÓ EL SUPERCLÁSICO: Festejos y locura en Río Gallegos 🏆

¡La ciudad es una fiesta! Boca Juniors se impuso ante River por 1 a 0 en una nueva edición del Superclásico, gracias a la precisión de Leandro Paredes desde los doce pasos. El planteo de Claudio Úbeda dio sus frutos y el pueblo boquense salió a celebrar.

Como siempre, La Opinión Austral estuvo presente en el corazón de los festejos en Río Gallegos para llevarte toda la emoción de los hinchas que, a pesar del clima, coparon las calles con sus banderas y cánticos. Una victoria que se disfruta doble por la importancia del rival.