¡La ciudad es una fiesta! Boca Juniors se impuso ante River por 1 a 0 en una nueva edición del Superclásico, gracias a la precisión de Leandro Paredes desde los doce pasos. El planteo de Claudio Úbeda dio sus frutos y el pueblo boquense salió a celebrar.
Como siempre, La Opinión Austral estuvo presente en el corazón de los festejos en Río Gallegos para llevarte toda la emoción de los hinchas que, a pesar del clima, coparon las calles con sus banderas y cánticos. Una victoria que se disfruta doble por la importancia del rival.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario