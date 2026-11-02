Boca ganó el superclásico y Río Gallegos se tiñó de azul y oro

El triunfo xeneize por 1-0 ante River desató una verdadera fiesta en el centro de la capital santacruceña. Tras el gol de Lautaro Di Lollo en La Bombonera, los hinchas salieron a celebrar con banderas, camisetas, bocinazos y cánticos.

La Opinión Austral estuvo presente en el mástil central, en la esquina de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín, donde grandes y chicos compartieron sus sensaciones, dedicaron el triunfo a familiares y amigos y no dejaron pasar la oportunidad de lanzar algunas chicanas al eterno rival.

“Cómo le ganamos a River, fue excelente”, celebró uno de los más pequeños. También hubo dedicatorias especiales, cargadas a los millonarios y hasta un hincha de River que confesó: “Me obligaron a venir, yo no quería”.

Entre las escenas más llamativas hubo una camiseta de River prendida fuego, un caniche vestido de Boca y hasta disfraces del famoso fantasma de la B.

A miles de kilómetros de Buenos Aires, el Superclásico también se vivió a puro sentimiento en Río Gallegos. ¡La pasión xeneize no conoce distancias!