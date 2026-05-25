Boccalón se la jugó y dio su lista para el Mundial 2026 en Fuera del Aire

El periodista Nicolás Boccalon pasó por el streaming y compartió su predicción sobre los convocados por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo.

Frente a la fecha límite fijada para el sábado 30, la Selección Argentina ya tiene programados dos encuentros amistosos previos en Estados Unidos: el 6 de junio ante Honduras en Texas y el 9 de junio frente a Islandia en Alabama, antes del debut oficial pautado para el día 16.

En su nómina ideal para el arco figuran el Dibu Martínez, Rulli y Musso.

Para la línea defensiva seleccionó a Montiel, Molina, Otamendi, Martínez, Balerdi, Romero, Acuña, Tagliafico y Senesi.

En el mediocampo apostó por Paredes, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Palacios y sumó al Colo Barco por encima de Lo Celso y Buendía, argumentando que sus variantes posicionales resultan fundamentales para la competencia.

Para el ataque incluyó a Simeone, Nico González, Almada, Messi, Nico Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y arriesgó con el ingreso de Juan Manuel Flaco López, jugador del Palmeiras, debido a la lesión de Castellanos.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.