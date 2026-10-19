Bolsonaro lo acusó de tener el voto de los presos y la respuesta de Lula se volvió viral

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron el primer debate televisado rumbo a la segunda vuelta presidencial de Brasil, prevista para el domingo 25 de octubre. Las acusaciones de corrupción y las propuestas contra el crimen organizado dominaron el intercambio.

“La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro”, lanzó Lula. Su rival respondió con críticas al mandatario y cuestionamientos por una investigación vinculada al financiamiento de una película sobre Jair Bolsonaro.

En materia de seguridad, Flávio prometió declarar la guerra al “narcoterrorismo”, endurecer las penas y aplicar condenas de hasta 80 años para líderes de organizaciones criminales. Lula, en tanto, defendió la ley antifacciones y propuso crear un Ministerio de Seguridad Pública para coordinar acciones contra el delito.

El debate también incluyó cruces por los vínculos internacionales. Lula relacionó a su adversario con Javier Milei y Donald Trump, mientras que Flávio lo vinculó con Daniel Ortega y Nicolás Maduro.

Según los datos citados en la nota, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta del 4 de octubre, frente al 45% de Lula. La segunda vuelta definirá quién ocupará la presidencia de Brasil.