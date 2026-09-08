Bosques de algas y cuidado marino: la propuesta de Samantha Zachrewicz y la Fundación Por el Mar

La referente de la Fundación Por el Mar, Samantha Zachrewicz, visitó los estudios de LU12 AM680 para compartir las iniciativas de conservación, investigación y educación ambiental que la organización lleva adelante en la Patagonia. Durante la entrevista, destacó la participación de la entidad en la 32° Feria Provincial del Libro con proyecciones audiovisuales y talleres lúdicos enfocados en acercar el ecosistema marino a niños y jóvenes.

Asimismo, Zachrewicz confirmó que a mediados de septiembre se inaugurará el nuevo mirador de la pingüinera en Cabo Vírgenes, reconstruido tras las marejadas mediante un esfuerzo articulado entre el Consejo Agrario Provincial, la estancia Monte Dinero, la empresa Santa María y la UNPA. Finalmente, detalló los avances del proyecto de aprovechamiento sostenible de macroalgas en Puerto San Julián y remarcó la importancia de promover áreas marinas protegidas para prevenir la deforestación marina y el impacto del cambio climático en las costas argentinas.