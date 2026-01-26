Boxing Club ganó por penales y jugará la final del Regional Amateur

“Creer hasta el final”. Esa fue la leyenda que acompañó al Albiverde de Río Gallegos en la previa del cruce ante Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia (Chubut). Boxing Club llegaba con la obligación de revertir un 1-3 y, en los 90 minutos, logró imponerse 2 a 0 con dos goles de Marcelo Rodríguez.

La definición llegó desde los doce pasos, donde el equipo dirigido por Matías Clavel quebró la serie y se metió en la final de la región patagónica del Torneo Regional Amateur.

El próximo 1 de febrero, Boxing será local frente a La Amistad de Cipolletti en el primer partido por la definición del ascenso, en el “Pichón Guatti” de la avenida San Martín. La revancha se disputará el 8 de febrero, cuando se resolverá el boleto a la categoría superior.