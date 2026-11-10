Boxing ganó el clásico ante Hispano y se metió en las semifinales

El Atlético Boxing Club se quedó con una nueva edición del clásico de Río Gallegos. Como visitante, el albiverde derrotó 3 a 1 a Hispano Americano por los cuartos de final del Torneo Clausura René “Peneca” Muñoz de la Liga Sur.

El equipo dirigido por Matías Clavel liquidó gran parte del partido en el cierre del primer tiempo: Tobías Agüero abrió el marcador a los 40 minutos, Carlos Cardozo amplió a los 44 y Owen Soto puso el 3 a 0 a los 46.

En el complemento, Fernando Marinic descontó para Hispano, pero Boxing sostuvo la ventaja y selló su clasificación entre los cuatro mejores del campeonato.

Ahora, el albiverde tendría como próximo rival a Bancruz, en condición de visitante, en busca de un lugar en la gran final.