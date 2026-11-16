Boxing se metió en la final del Clausura tras eliminar por penales a Bancruz

En un encuentro lleno de emociones, el “albiverde” se quedó con la clasificación en la tanda de penales, luego de igualar 3 a 3 frente al “azurro” en el tiempo reglamentario.

Bancruz abrió el marcador con un golazo de Ángeli, pero Boxing reaccionó y revirtió el resultado con un doblete de Agüero y otro tanto de Cardozo, para irse al entretiempo con una ventaja de 3-1.

En el complemento, el bancario logró la igualdad gracias a los goles de Portillo y Bustos. Sin embargo, no pudo imponerse desde los doce pasos, donde Lautaro Ludueña se convirtió en la figura al contener dos remates.