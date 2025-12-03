Bregman a Lemoine: “Que esta señora se calle la boca porque la verdad nos tiene recansados”

📢 MYRIAM BREGMAN VS LILIA LEMOINE: CRUCE AL ROJO VIVO EN LA JURA 👀

🗣️ Durante la jura en Diputados, Myriam Bregman lanzó una frase directa hacia Lilia Lemoine que encendió el recinto: “Que esta señora se calle la boca porque la verdad nos tiene recansados”. La legisladora del Frente de Izquierda ya venía protagonizando un fuerte cruce ideológico con el bloque oficialista.

🔥 La respuesta de Lemoine llegó de inmediato en redes, profundizando la confrontación. El intercambio reavivó la tensión entre ambas, marcada desde el inicio del actual período legislativo.

⚡ La jornada estuvo cargada de polémica: los diputados de izquierda juraron por los trabajadores, jubilados, mujeres y por una Palestina libre, mientras los abucheos de La Libertad Avanza intentaban acallar consignas como “fuera Trump de Venezuela” y “desde el río hasta el mar”. Del Caño también apuntó a Lemoine con un “Tomá” en plena ceremonia.

⚠️ En otro momento tenso, Néstor Pitrola cruzó a los libertarios con un “Callate y respetá, fascista” antes de jurar por “la derrota de la reforma laboral y el paquete antiobrero de Milei y el FMI”.

