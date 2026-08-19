Bryan Johnson: el millonario que gasta fortunas para intentar frenar el envejecimiento

Bryan Johnson, empresario tecnológico estadounidense de 48 años, convirtió su propio cuerpo en un laboratorio con un objetivo ambicioso: intentar retrasar el envejecimiento. Tras vender su empresa de pagos digitales Braintree a PayPal por unos 800 millones de dólares en 2013, comenzó a invertir grandes sumas de dinero en ciencia, tecnología, estudios médicos y tratamientos experimentales.

Su proyecto Blueprint, iniciado alrededor de 2020-2021, busca medir e intervenir sobre distintas variables de su organismo: sueño, alimentación, peso, grasa corporal, análisis de sangre, hormonas, rendimiento físico y el estado de sus órganos. En 2021 presentó oficialmente el proyecto, con el objetivo de medir más de 70 órganos y reducir su edad biológica.

Uno de los aspectos más polémicos de su experimentación fue el uso de plasma de su propio hijo adolescente para estudiar posibles tratamientos contra el envejecimiento. Johnson también sostiene que quiere alcanzar la inmortalidad para 2039 y habla de lograr una “velocidad de escape del envejecimiento”: que pase un año del calendario sin que su cuerpo envejezca biológicamente un año.

Sin embargo, su propio organismo le presentó un problema que sus controles no habían detectado inicialmente: fue diagnosticado con gastritis autoinmune, una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca células del estómago. Los estudios también detectaron niveles muy bajos de hierro. Según se explica en el informe, la gastritis autoinmune puede aumentar el riesgo de algunos problemas gástricos a largo plazo, pero el diagnóstico no significa tener cáncer.

En 2025 se estrenó el documental Don’t Die, dirigido por Chris Smith, que aborda la vida y la obsesión de Johnson por prolongarla. En 2026, el proyecto evolucionó hacia una iniciativa más amplia bajo el nombre Don’t Die, con la intención de convertir sus protocolos y filosofía en un modelo para otras personas.

La entrevista analiza la historia de Johnson, su relación con el dinero y la ciencia, sus experimentos sobre el envejecimiento y las preguntas que plantea su proyecto: ¿busca vivir más porque ama la vida o porque teme a la muerte y al deterioro natural del cuerpo?