Búsqueda en Palermo Aike: muestras de apoyo y acompañamiento a la familia de los hermanitos

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En medio de la búsqueda de José, de 12 años, y Leo, de 10, sus padres reciben muestras de apoyo y abrazos de las personas que los acompañan en este difícil momento.

Desde La Toma, en Palermo Aike, el equipo de La Opinión Austral sigue de cerca el operativo y registra también los gestos de solidaridad hacia la familia, que atraviesa la espera de novedades sobre los niños.

Mientras continúa el despliegue de los equipos de rescate en el río Gallegos, el acompañamiento a sus seres queridos se hace presente en cada jornada.