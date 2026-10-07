Buscan a chileno perdido en la frontera hacia Río Gallegos

Autoridades e integrantes de las fuerzas de seguridad continúan con la búsqueda de un trabajador y carpintero originario de la ciudad de Punta Arenas, Chile, quien se encuentra extraviado tras intentar viajar hacia Río Gallegos. Durante el procedimiento de control, “la policía lo detiene y le restringe el paso” debido a que mantenía “cuestiones de deuda de cuota alimentaria” y a que avanzaba “por un sentido que no está habilitado para transitar”. Ante dicha restricción, el hombre resolvió “bajarse de su móvil y continuar a pie por una zona” que desemboca en territorio argentino y que corresponde a un entorno “más rural”. La alerta sobre su paradero se intensificó luego de que a sus allegados les llegara un registro audiovisual grabado por el propio involucrado desde su dispositivo móvil “mostrando la pampa en el medio de la nada misma y repitiendo constantemente que estaba perdido”. Tras la recepción del material, “la familia se comunica con la policía, da alerta” y las autoridades prosiguen con los rastrillajes operativos para dar con la localización del sujeto.