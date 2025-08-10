Buscan cambiar la ley de tránsito a nivel nacional

Jorge Matulich, el papá de Brianna Matulich, junto a Oscar Sánchez, padre de Alejandro “Pipi” Sánchez, un joven calafatense atropellado en Mar del Plata en 2023 estuvieron el en tradicional izamiento dominical de Río Gallegos, junto a familiares y amigos del dolor juntando firmas para que el Congreso de la Nación sancione un proyecto de ley que agrave las penas a los conductores que maten a otra persona en incidentes viales.

Oscar dijo a La Opinión Austral que la iniciativa busca hacer una sociedad más justa. Asegura que a pesar que pasan los años, las familias no logran hacer su duelo y que por el contrario el régimen judicial argentino les impone grandes desafíos para que haya verdadera justicia.