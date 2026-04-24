Cacerolazo en Río Gallegos: gremios marcharon hasta Casa de Gobierno en reclamo de paritarias

Este jueves, gremios estatales y vecinos se concentraron en la esquina más tradicional de la ciudad para exigir la apertura de paritarias y una recomposición salarial urgente.

📌 Docentes, judiciales, trabajadores de ATE, Viales y municipales del SOEM participaron de la jornada, acompañados también por organizaciones políticas y ciudadanos autoconvocados. Con cacerolas, banderas y carteles, hicieron oír su reclamo en medio de un plan de lucha que incluye paros de hasta 72 horas en distintos sectores.

📌 La medida forma parte de una serie de acciones sindicales que buscan visibilizar la situación salarial de los empleados públicos en la provincia.

📣 Mientras tanto, desde el Gobierno provincial anticiparon que la convocatoria a paritarias llegaría en la segunda quincena de mayo.

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