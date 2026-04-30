Cada animal merece amor, respeto y protección: hoy celebramos su vida

🐶 Cada 29 de abril en Argentina celebramos el #DíadelAnimal , una fecha para reflexionar sobre el respeto, el cuidado y la protección de todos los seres vivos que comparten nuestro mundo. Esta conmemoración fue impulsada en 1908 por Clemente Onelli, entonces director del Jardín Zoológico, junto a Ignacio Lucas Albarracín, presidente de la Sociedad Protectora de Animales y pionero en la defensa de los derechos animales. 🌿

La fecha actual homenajea a Albarracín, fallecido el 29 de abril de 1926, quien fue clave en la creación de la Ley N.º 2786 de protección animal. A nivel global, la Liga Internacional de los Derechos del Animal promovió en 1977 la Declaración Universal de los Derechos del Animal, luego respaldada por la ONU y la UNESCO, estableciendo principios fundamentales: todos los animales tienen derecho a la vida, al respeto, a no sufrir maltrato y a recibir protección. 🐾✨

Cuidar a los animales no es solo un acto de amor, sino también de responsabilidad y humanidad. Porque una sociedad mejor también se mide por cómo trata a quienes no tienen voz 💚🐕🐱

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