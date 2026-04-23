Cada vez más locales cerrados en Río Gallegos

El panorama comercial en Río Gallegos sigue encendiendo alarmas. Uno de los últimos cierres fue el de La Compañía, reconocida vinoteca y casa de delicatessen que bajó sus persianas este martes en medio de la crisis económica que golpea a la ciudad, la provincia y el país.

En los últimos meses, varios locales históricos dejaron de funcionar. Comerciantes advierten una caída del consumo que ya lleva ocho meses consecutivos y reclaman la aplicación de la ley de emergencia comercial. La combinación de menor actividad y aumento del desempleo profundiza la preocupación en el sector.

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