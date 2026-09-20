“Cada viaje tiene un sentimiento totalmente diferente”: el veterano Ramón Robles regresó a Malvinas

Ramón Robles, veterano de la guerra e integrante en 1982 del Grupo de Artillería Paracaidista 4, realizó su tercera visita a las islas y describió un escenario distinto al de viajes anteriores.

Al llegar, contó que encontraron aviones desplegados, un Hércules y soldados custodiando la pista. Durante su estadía, también observaron sobrevuelos constantes y presencia militar cerca del grupo.

Robles destacó que en esta oportunidad pudo conocer lugares a los que no había llegado antes y que uno de los momentos más importantes fue acompañar a un dirigente de Santa Cruz en su llegada a las islas.

Sobre la Causa Malvinas, sostuvo que los veteranos y sus organizaciones tuvieron un papel central en su defensa y cuestionó el uso político del tema por parte del Gobierno.

“La Causa Malvinas, si hoy está escrita como está escrita, es gracias a las organizaciones de veteranos”, afirmó Robles.