Cadena nacional de Milei sobre Malvinas: “En el mundo corren vientos favorables a nuestro reclamo”

El presidente Javier Milei brindó un discurso sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas, en el marco de las recientes declaraciones de Donald Trump sobre el Reino Unido y el conflicto del Atlántico Sur.

Milei destacó que durante los últimos tres años su Gobierno impulsó el reclamo de soberanía y aseguró que Argentina obtuvo 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo a su posición.

Además, afirmó que se presentaron más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales del Reino Unido y sostuvo que existen “vientos de cambio favorables” al reclamo argentino.

El mandatario también se refirió a las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos está revaluando su posición histórica respecto de Malvinas.

“Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales”, sostuvo Milei.