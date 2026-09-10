Cadena perpetua por el crimen de Nelson Romero: la palabra de la familia y la querella

Cobertura del fallo dictado por la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz, que condenó a la pena de prisión perpetua a José Daniel Cabrera Gallardo por el homicidio del comerciante y empresario Nelson Romero, ocurrido en 2024 en Río Gallegos.

El tribunal rechazó los planteos de nulidad de la defensa y declaró a Cabrera Gallardo “autor penalmente responsable por el delito de homicidio agravado, crímenes causa y por el uso de arma de fuego”, imponiéndole la pena máxima y el pago de las costas procesales. La lectura de la sentencia se desarrolló sin la presencia del imputado y contó con la asistencia de la familia de la víctima y el equipo periodístico de La Opinión Austral.

Tras conocerse la resolución, Néstor Romero, hermano de la víctima, expresó la conmoción vivida durante el proceso y el alivio de la familia: “Fueron dos años esperando y por ahí ya se siente un poco de alivio. No es que lo logramos, creo que tenía que pasar”. Asimismo, el abogado querellante Cristian Arel remarcó la solidez del trabajo probatorio y judicial: “En este caso particular estaba totalmente acreditado el peso probatorio, sumado a que en todo este proceso jamás se violó ninguna garantía constitucional y por eso esta persona termina con una prisión perpetua”.