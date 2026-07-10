Caja de Previsión Social: Giulliana Tobares respaldó el cumplimiento de los aportes municipales

Los concejales de Río Gallegos por el bloque SER, Ayrton Ruay y Giulliana Tobares, dialogaron con La Opinión Austral durante la Velada Patriótica. Ruay destacó el encuentro por el Día de la Independencia y señaló que estas fechas permiten disfrutar “en comunidad, en familia y con ese sentimiento bien patriota”.

Consultada por el fallo judicial sobre los aportes municipales a la Caja de Previsión Social, Tobares sostuvo que “la función de los municipios es darle el dinero que corresponda a cada caja” y remarcó que en el Concejo Deliberante hay trabajadores a quienes “le hacen el descuento de la obra social, pero no pueden acceder a los beneficios de la salud”.

La concejala aseguró que existen “retenciones indebidas” y respaldó la resolución judicial: “Yo creo que esta ley que existe, que ya están haciendo cumplir el artículo, me parece perfecto que así sea”.

Además, sostuvo que el cumplimiento de esa obligación permitirá que los aportes lleguen efectivamente a las cajas correspondientes y a las prestaciones que reciben los trabajadores.