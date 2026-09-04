Calendario ANSES septiembre: ¿Cuándo se cobra el bono de $70.000? | LA MAÑANA DE LU12

¡Atención jubilados y pensionados! Te contamos todo sobre el nuevo calendario de pagos de ANSES para este mes de septiembre, que comienza el próximo día 8. En este video detallamos la escala de haberes actualizada y el pago del bono extraordinario de $70.000.

Conocé los montos finales para jubilaciones mínimas, PUAM y pensiones no contributivas, además de las fechas exactas de cobro según la terminación de tu DNI. También te explicamos cuándo verás reflejado el incremento en la aplicación oficial y qué esperar para las últimas semanas del mes.

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