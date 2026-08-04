Caleta Olivia: paro docente, cortes de luz y agua y el caso Tiara Díaz

En su informe desde Caleta Olivia para La Mañana de LU12, la periodista de La Opinión Austral Zona Norte, Solange Alarcón, repasó los principales temas de actualidad de la región: el paro en las escuelas y los cortes de luz y agua que afectan a la comunidad.

Además, brindó detalles sobre la situación de Tiara Díaz, la madre separada de su bebé lactante de cuatro meses, las contradicciones surgidas en los peritajes posteriores y el reclamo de la Mesa de Mujeres y Diversidades de Caleta Olivia, que exige la restitución inmediata del bebé a su madre.