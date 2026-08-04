En su informe desde Caleta Olivia para La Mañana de LU12, la periodista de La Opinión Austral Zona Norte, Solange Alarcón, repasó los principales temas de actualidad de la región: el paro en las escuelas y los cortes de luz y agua que afectan a la comunidad.
Además, brindó detalles sobre la situación de Tiara Díaz, la madre separada de su bebé lactante de cuatro meses, las contradicciones surgidas en los peritajes posteriores y el reclamo de la Mesa de Mujeres y Diversidades de Caleta Olivia, que exige la restitución inmediata del bebé a su madre.
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