Cambio de etapa: AmCham Summit 2026 propone el desarrollo nacional

La presidenta de AmCham, Mariana Schoua, encabezó la apertura del encuentro destacando que Argentina atraviesa un momento bisagra para redefinir su modelo productivo y pasar de la lógica de crisis al crecimiento sostenido.

Durante el evento se planteó que la estabilidad económica es una condición necesaria pero insuficiente, por lo que el desafío actual es transformarla en inversión productiva, empleo formal y competitividad.

Entre los puntos clave se mencionaron la necesidad de una reforma fiscal profunda, la simplificación del sistema tributario y el impulso de sectores estratégicos como la energía, minería, agroindustria y salud.

El encuentro también resaltó la importancia de construir un federalismo productivo y generar reglas claras para mejorar la inserción internacional del país, que actualmente exporta solo el 14 por ciento de su PBI.