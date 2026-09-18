Cambios en el Presupuesto 2027: alertan por nuevos recortes en discapacidad

Diego de la Mata, presidente de AD San Julián y representante de Santa Cruz ante el Consejo Federal de Discapacidad, analizó en La Mañana de LU12 el impacto del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 sobre el sector. Durante la entrevista con Pablo y Daniela, advirtió que la iniciativa deroga los artículos que financian la Ley de Emergencia en Discapacidad y retrotrae el esquema de cobertura a las pensiones por invalidez laboral, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de prestaciones, terapias y el nomenclátor nacional.

Frente a este escenario de desfinanciamiento y movilización de ONGs a nivel nacional, de la Mata instó a los legisladores santacruceños en el Congreso a actuar como filtro y no aprobar las partidas de ajuste. Como contraparte local, destacó una iniciativa positiva en Puerto San Julián: el trabajo conjunto entre el Municipio y la Escuela Técnica N° 8 para la construcción e instalación de un ascensor adaptado a personas con movilidad reducida en el edificio del NIDO local.