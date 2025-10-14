Camino a las urnas 2025: el candidato a diputado nacional Pedro Muñoz en Radio LU12 AM680

En diálogo con radio LU12 AM680, el candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica – ARI, Pedro Muñoz, contó que su primer trabajo fue como cuidador de gallos de riña en su ciudad natal, Caleta Olivia.

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el dirigente compartió su visión sobre los desafíos de Santa Cruz y las propuestas que busca impulsar desde el Congreso.

Este año, la provincia renovará tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y, por primera vez, los santacruceños votarán con la Boleta Única de Papel.

#santacruz #elecciones2025 #pedromuñoz #laopinionaustral