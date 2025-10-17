Camino a las Urnas | Entrevista a Jairo Guzmán candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza

De cara a las Elecciones Legislativas 2025, entrevistamos a Jairo Guzmán, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Santa Cruz.

Con una historia marcada por el esfuerzo y la autogestión, Guzmán relata cómo su experiencia como emprendedor y trabajador privado lo llevó a involucrarse en política tras la irrupción de Javier Milei.

