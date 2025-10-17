Camino a las Urnas | Entrevista a Leo Roquel candidato a diputado nacional por el PRO

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, entrevistamos a Leonardo “Leo” Roquel, candidato a diputado nacional por el PRO dentro del espacio Juntos por el Cambio – Santa Cruz.

Exconcejal, exdirector de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos y profesor de Educación Física, Roquel repasa su trayectoria política, su paso por el deporte y los desafíos de representar a los santacruceños en el Congreso.

