En un encuentro muy disputado, Bancruz y Camioneros de Río Grande igualaron 0 a 0 en el partido de vuelta y, tras el 1 a 1 en el resultado global, definieron la clasificación desde los doce pasos. Allí, el conjunto verdolaga se impuso por 3 a 2 como visitante y consiguió el pase a la siguiente instancia.
La gran figura de la tarde fue el arquero Walter Martínez, quien tuvo una actuación sobresaliente al contener tres ejecuciones de Bancruz. Ahora, Camioneros espera por el ganador de la llave entre Escorpión y Boxing para conocer a su próximo rival. ¡El sueño regional sigue en marcha!
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