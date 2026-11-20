Campañas del mes azul en Río Gallegos: controles y prevención de la diabetes

En el marco del mes azul y tras el Día Mundial de la Diabetes, el magíster en enfermería y director de la Escuela de Enfermería de la unidad académica Río Gallegos de la UNPA, Miguel Galarza, analizó la importancia de la prevención, los controles periódicos y la educación sanitaria. Durante la entrevista, explicó las diferencias entre diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional, y detalló los valores habituales de glucemia en sangre, que se ubican entre 70 y 110 en adultos.

El entrevistado advirtió sobre síntomas frecuentes como la sed intensa, el aumento en la frecuencia para orinar, la pérdida de peso y las heridas que tardan en cicatrizar. También señaló que un valor por encima de 300 mg/dl representa un pico glucémico elevado y que cifras superiores a 500 pueden vincularse con complicaciones graves como la cetoacidosis diabética. “El equipo de salud siempre hace campaña en esta fecha para recordar y también para hacer testeo, hacer hemoglucotest y llevar algunos panfletos”, destacó Galarza.

Respecto al uso de medicación para la diabetes con fines estéticos o de descenso rápido de peso, alertó sobre el riesgo de perder masa muscular, que cumple un rol clave en la protección del organismo. Al referirse a los hábitos cotidianos y al acceso a la salud, sostuvo que la alimentación y la actividad física deben adaptarse a la realidad de cada persona: “Sabés que la situación económica en la cual está pasando ese paciente, terminás comiendo lo que puede”.

Finalmente, remarcó la necesidad de realizar controles médicos, especialmente cuando existen antecedentes familiares o factores de riesgo, y destacó el rol de las instituciones educativas y los centros de salud para acercar información preventiva a la comunidad. “Son lugares donde uno tiene que ser replicadores de estas informaciones”, concluyó sobre el trabajo conjunto entre la universidad, el sistema sanitario y los medios de comunicación.