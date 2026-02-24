Cancelaciones y “cultura del escrache” en Fuera Del Aire

En el último programa de Fuera del Aire, Dalma Vidal y Candela Márquez debatieron sobre cancelaciones, funas y la llamada “cultura del escrache”, analizando tres casos que generaron fuerte repercusión mediática a nivel internacional.

El primer caso fue el de J.K. Rowling, autora de Harry Potter, cuestionada en redes sociales desde 2020 por comentarios considerados transfóbicos, lo que derivó en una fuerte cancelación pública.

También analizaron la situación de Ellen DeGeneres, denunciada en 2020 por ex empleados de su programa por un presunto ambiente laboral tóxico. El escándalo incluyó una investigación interna y pedidos públicos de disculpas, y el desgaste mediático fue determinante en el final del ciclo en 2022.

El tercer caso fue el de Will Smith en la ceremonia de los premios Oscar 2022, cuando golpeó a Chris Rock tras un comentario sobre su esposa. Como consecuencia, el actor renunció a la Academia y fue vetado por 10 años de los eventos vinculados a los premios.

