En diálogo con La Opinión Austral, la artista Candu Domínguez habló sobre sus proyectos, su primer show propio en el Teatro Gran Rex y la emoción de cruzarse con una de sus grandes referentes.
Además, adelantó que se vienen muchas sorpresas y nuevas colaboraciones. ¿Su sueño? Compartir una canción o un momento con María Becerra, a quien admira desde sus comienzos en YouTube.
La Opinión Austral, con cobertura especial en los Martín Fierro de la Música 2026 de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse.
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