Candu Domínguez sueña con una colaboración con María Becerra

En diálogo con La Opinión Austral, la artista Candu Domínguez habló sobre sus proyectos, su primer show propio en el Teatro Gran Rex y la emoción de cruzarse con una de sus grandes referentes.

Además, adelantó que se vienen muchas sorpresas y nuevas colaboraciones. ¿Su sueño? Compartir una canción o un momento con María Becerra, a quien admira desde sus comienzos en YouTube.

La Opinión Austral, con cobertura especial en los Martín Fierro de la Música 2026 de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse.