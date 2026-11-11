¡Cantando y bailando! Así se vivió la espera del papa León XIV

Con alegría, música y mucha emoción, miles de fieles hicieron de la espera una verdadera fiesta frente al Monumento de los Españoles, en Palermo. Cantos, bailes y muestras de fe marcaron la previa de la llegada del papa León XIV.

Seguí toda la cobertura de La Opinión Austral desde Buenos Aires. Nuestros periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina y te cuentan todos los detalles de este encuentro multitudinario con los jóvenes.