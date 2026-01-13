Caos en un supermercado: 50 ovejas comieron y causaron destrozos

Una escena insólita se vivió en Alemania cuando un rebaño de unas 50 ovejas ingresó repentinamente a un supermercado y recorrió los pasillos, tirando productos de las góndolas y generando desconcierto entre clientes y empleados.

El episodio ocurrió el lunes en un comercio de la cadena Penny, en la región de Baviera. Según informaron medios locales, los animales avanzaron entre botellas, cajas de cereal y otros artículos, dejando residuos a su paso y provocando momentos de tensión dentro del local.

Las imágenes muestran a las ovejas desplazándose como si se tratara de un corral improvisado. En uno de los videos, incluso, se observa a un hombre subirse a una cinta transportadora para evitar quedar rodeado por el rebaño.

De acuerdo a lo informado, las ovejas se habían separado de un grupo de aproximadamente 500 animales que era trasladado por la zona. El pastor explicó que una de ellas siguió a una persona que entró al supermercado con una bolsa, lo que hizo que el resto la imitara.

Tras permanecer unos 20 minutos dentro del local, las ovejas se retiraron por sus propios medios. Desde la cadena Penny aseguraron que el supermercado fue limpiado de forma exhaustiva y que no hubo reclamos económicos al pastor.