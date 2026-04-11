Carla Cepeda, ingeniera agrónoma del INTA: “La idea es que la gente vuelva a cocinar”

La ingeniera agrónoma Carla Cepeda, del área de recursos naturales del INTA, fue una de las voces centrales en la jornada realizada en la Sociedad Rural de Río Gallegos, donde la carne de guanaco se presentó como emblema de la gastronomía regional.

“Buscamos vincular tres ejes: la ciencia, la salud y la gastronomía”, explicó Cepeda, destacando el trabajo conjunto con profesionales de distintas áreas y cocineros que elaboraron seis platos para el público.

La especialista remarcó la importancia de repensar la alimentación: “Hay cada vez más enfermedades y en los últimos años se ha visto que alimentarse bien es la clave para tener una buena salud”.

En ese marco, también se abordaron los beneficios nutricionales de esta carne, con el acompañamiento de especialistas que explicaron su valor proteico, bajo contenido graso y características saludables.

Cepeda subrayó el objetivo de fondo: “La idea es que la gente vuelva a cocinar, sentarse en casa y compartir comida hecha, no procesada”, promoviendo hábitos más saludables y una conexión con los alimentos locales.