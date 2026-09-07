Carlos Belloso recordó su paso por Río Gallegos durante la Guerra de Malvinas

El actor realizó el servicio militar con 18 años y fue destinado a Río Gallegos, donde integró el Grupo de Artillería 11. Su orden de combate era proteger con artillería antiaérea el aeropuerto desde donde partían aviones militares.

En diálogo con Mario Pergolini en “Otro Día Perdido”, Belloso habló sobre su experiencia como excombatiente y sostuvo que durante el conflicto también hubo acciones militares en el litoral marítimo continental.

Según relató, esas operaciones estuvieron vinculadas a la intención de sabotear y atacar a pilotos de los Super Étendard que operaban con misiles Exocet. También recordó episodios ocurridos en Río Grande y la caída de un helicóptero Sea King en territorio chileno.

Belloso además planteó un reclamo por los soldados que participaron desde el continente y señaló que, al modificarse el límite del Teatro de Operaciones, quienes estuvieron en el litoral marítimo quedaron fuera del reconocimiento como combatientes y no reciben pensión por esa condición.