Carlos Padin dejó de ser el DT de Bancruz: “Lo mejor era cortar el vínculo”

Carlos Padín confirmó en una entrevista exclusiva con LU12 AM680 que dejó de ser el entrenador de Bancruz tras una decisión consensuada con la dirigencia. El DT explicó que la falta de definiciones sobre el proyecto deportivo y la incertidumbre económica fueron claves para dar un paso al costado, aunque cuestionó la demora del club en oficializar su salida.

El entrenador destacó el compromiso del plantel durante su ciclo, aseguró que seguirá apoyando a Bancruz y dejó en claro que ya busca un nuevo desafío en el fútbol de la región. “Ahora estaremos a la espera para ver si alguien nos llama para continuar en el ruedo”, expresó.